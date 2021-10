La Principessa Charlene di nuovo sotto i ferri: si allontana il rientro a Montecarlo

Le condizioni di salute della principessa Charlene continua a preoccupare i sudditi. A quanto riporta "Monaco Matin" la moglie di Alberto di Monaco è stata ricoverata in una clinica in Sud Africa per un nuovo intervento, in anestesia totale. Da Palazzo rassicurano però che si tratta dell'ultima operazione per Charlene.

La principessa è ormai in "esilio" sanitario dallo scorso maggio, per colpa di un'infezione che non le permettere di prendere il volo per tornare nel principato. Lo scorso 13 agosto Charlene era finita sotto i ferri per quattro ore, poi il 3 settembre era stata nuovamente ricoverata a Ballito, una città costiera nell'est del Paese, dopo un malore causato da alcune complicazioni post-operatorie.

La principessa era poi riapparsa sorridente sui social a inizio ottobre, ma ora ha affrontato quella che potrebbe essere l'ultima sfida per lei. Impossibilitata a lasciare il Sud Africa, sono stati quindi Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella ad andarla a trovare lo scorso agosto, per riabbracciarla e darle la forza per andare avanti.





Ti potrebbe interessare: