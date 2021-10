Charlene di Monaco riappare dopo il collasso, è sorridente e “mistica”

Riecco Charlene di Monaco. La principessa triste, da mesi in Africa a causa di una malattia che non le permettere di prendere il volo per tornare nel principato, pubblica una foto in cui appare sorridente e lancia un messaggio “mistico”: “Dio vi benedica” scrive. Mentre a Palazzo Grimaldi è il principe Alberto a districarsi tra impegni pubblici, mondani e casalinghi, la moglie preoccupa per le sue condizioni di salute.

A inizio settembre era stata trasportata in ospedale dopo un collasso, proprio quando si pensava che potesse rimettersi in sesto e rientrare a Monaco. Il viaggio verso casa è stato rimandato e sono stati Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella ad andare a trovare la mamma in Sud Africa. Charlene Wittstock da maggio è lontana da corte a causa di una infezione che ha coinvolto naso, gola e orecchie e le impedisce di salire su un aereo.

Alle voci che davano la coppia in crisi e parlavano di esilio, ha seccamente risposto il principe Alberto. Anche la ex nuotatrice ha spiegato: “Alberto è il pilastro principale della mia vita e la mia forza, e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso”. Si fa strada anche l’ipotesi che a condizionare la principessa ci sia una maga, sua consigliera da anni. Il mistero resta fitto…

Alberto di Monaco sbotta: "Charlene non è in esilio, siamo un bersaglio facile"

