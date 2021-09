Alberto di Monaco sbotta: “Charlene non è in esilio, siamo un bersaglio facile”

Tgcom24 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 3 di 22 IPA 4 di 22 IPA 5 di 22 IPA 6 di 22 IPA 7 di 22 IPA 8 di 22 IPA 9 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro”. Il principe Alberto di Monaco non ce la fa più e sbotta. A “People” rilascia delle precise dichiarazioni per smentire che ci sia il divorzio dietro la lontananza della moglie dal Principato. “Siamo un bersaglio facile. Ma queste chiacchiere fanno male a lei e fanno male a me” insiste.