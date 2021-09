Attimi di grande apprensione per Charlene di Monaco . La principessa, 43 anni, moglie del principe Alberto , è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. Lo riporta la Bild. Secondo il tabloid tedesco, la donna da maggio è affetta da un'infezione all'orecchio, al naso e alla gola.

A darne notizia alla testata tedesca, che per prima ha riportato l'accaduto, è la cognata di Charlene Wittstock, ovvero Chantell Wittstock. Stando a quanto si apprende dal giornale tedesco Charlene si troverebbe al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sud Africa nella città di Durban e sarebbe stata ricoverata sotto uno pseudonimo. Rafforzate le norme di sicurezza attorno all'ospedale. I medici stanno tenendo sotto controllo la situazione e per il momento le condizioni della principessa sono stabili.

Alberto di Monaco aveva annunciato il ritorno nel Principato - La misteriosa malattia di Charlene prosegue proprio quando il principe Alberto aveva annunciato, con una intervista al settimanale People, il ritorno a casa della moglie. "E' pronta per ritornare", aveva detto preannunciando però un necessario via libera da parte dei medici: "Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave", aveva addirittura scherzato Alberto.

Da sette mesi Charlene è in Sudafrica, suo paese natale, per curarsi da una grave infezione che l'ha costretta a subire diversi interventi chirurgici. Pochi giorni fa ha riabbracciato i suoi due gemelli che non vedeva da quando era partita. Questo nuovo ricovero riaccende però le voci su una crisi profondissima per la coppia. Da mesi i giornali francesi parlano di un possibile divorzio.