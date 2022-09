La principessa Charlene e Alberto di Monaco al picnic: guarda cosa è successo

Mentre si fanno insistenti le voci di gravidanza (o adozione per allargare la famiglia) la Wittstock non ha disatteso le aspettative e si è presentata all'evento di U Cavagnëtu bellissima in abito bianco in pizzo. Con lei i due gemelli Gabriella e Jacques con una nuova “pettinatura”.

E’ stata proprio la principessa Charlene a raccontare la marachella della sua bambina che giocando a parrucchiera con il fratellino si è fatta prendere la mano e con le forbici ha rifatto il look di Jacques. I bimbi si sono presentati al picnic di Monaco con la stessa fantasia floreale sull’azzurro: abitino per la bimba e camicia in pendant per il maschietto, insieme a un orgoglioso principe Alberto. Il figlio di Charlene e Alberto ha mostrato ai flash il suo nuovo taglio di capelli: corto e biondissimo con qualche ciocca più rasata del previsto sul lato destro, ma anche la femminuccia aveva un’insolita frangia irregolare. “Gabriella si è tagliata i capelli e ha tagliato anche quelli del fratello!”, aveva scritto il giorno prima la principessa accompagnando la didascalia social (è ritornata su Instagram dopo due mesi di assenza) con l'emoticon che si copre il viso con la mano.

I bambini sono la vera forza di Charlene. Più volte la principessa di Monaco ha detto che sono Jacques e Gabriella la sua ragione di vita. E ora si vocifera che voglia anche allargare la famiglia. C’è chi sospetta sia in dolce attesa (l’abito bianco che ha indossato all’evento a cui ha partecipato mimetizzava completamente la fisicità della ex nuotatrice) e chi parla di adozione in vista. Insomma, dopo le voci di divorzio imminente con il principe Alberto di Monaco, comincia una nuova puntata nella saga dei monegaschi.

L’importante ora è che la principessa Charlene si rimetta in forze. In una recente intervista alla rivista sudafricana News 24, la moglie di Alberto di Monaco ha detto che non ha ancora recuperato completamente la sua salute, ma che sta molto meglio. “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito e dai miei figli" ha ripetuto dopo la lunga convalescenza in Svizzera e la malattia che l’ha costretta otto mesi in Africa. La principessa ora si sta riprendendo dagli interventi subiti nell'ultimo anno per un'infezione otorinolaringoiatrica e pensa al futuro.

