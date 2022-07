Charlene di Monaco dolce e sorridente in visita alla residenza per anziani

Leggi Anche Charlene di Monaco da Papa Francesco con il principe Alberto

Dopo il periodo di malattia, Charlene sembra in ripresa e piano piano sta tornando alla vita da principessa fatta di impegni mondani e visite ufficiali. Dopo la visita da papa Francesco, dove era rigorosa e sobria in abito nero, ha scelto di portare un tocco di allegria con il look scelto per l'incontro con gli anziani. L'abito giallo è fresco e solare proprio come l'espressione del suo viso mentre chiacchiera e stringe mani.