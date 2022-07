Charlene di Monaco da Papa Francesco con il principe Alberto

Senza troppi annunci e proclami, la coppia si è recata in Vaticano per incontrare il Pontefice: per la principessa si è trattato del primo viaggio all'estero dopo il rientro dal Sudafrica. Accanto al marito è sembrata serena, e nelle immagini che hanno immortalato il momento accenna anche qualche sorriso.

Charlene era bellissima in nero, con il velo di pizzo che le copriva la testa come vuole l'usanza. Il suo outfit, nonostante fosse sobrio e formale, ha destato curiosità. Alcuni hanno notato lo scollo a barchetta che lasciava leggermente scoperto qualche scorcio sulla spalla, altri si sono soffermati sulla scelta del colore nero. La principessa, infatti, sarebbe una delle sette donne al mondo che potrebbero vestirsi di bianco per incontrare il Papa, privilegio concesso solo alle mogli dei sovrani cattolici.

Questioni di stile a parte, la visita di Charlene in Vaticano è la prova che la principessa si stia riprendendo dalla malattia e tornando piano piano ai doveri ufficiali. Papa Francesco l'ha accolta insieme al principe Alberto nella Sala della Biblioteca del Palazzo, ma per loro è stata anche organizzata una visita privata nei Musei Vaticani. Sul rapporto tra i reali di Monaco i rumor non si placano mai, ma durante il loro primo viaggio all'estero dopo tanto tempo sono sembrati sereni come non lo erano da tempo.