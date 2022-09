Charlene di Monaco pronta ad allargare la famiglia

Le voci che arrivano dal principato sono insistenti: lei e il principe Alberto avrebbero già iniziato le pratiche per l'adozione. Ma c'è anche chi sostiene che la principessa possa nascondere una dolce attesa: è da un po' che non si fa vedere in pubblico, e il motivo potrebbe essere il pancione sempre più difficile da far passare inosservato.

Secondo il magazine In Touch, Charlene di Monaco e il principe Alberto sarebbero pronti al bebè numero 3. Dopo i gemelli

Jacques e Gabriella

, che hanno 7 anni, la principessa desidera provare di nuovo l'emozione della maternità. C'è chi pensa che la gravidanza sia in corso, chi invece parla di pratiche per l'adozione in stato avanzato... l'arrivo di un nuovo pargolo in casa Grimaldi, stando alle voci, sembra imminente ma dai diretti interessati non arriva nessuna dichiarazione.

Quello che si sa è che Charlene di Monaco ha sempre desiderato una famiglia numerosa, con almeno cinque figli. Per il momento, a 42 anni, si è fermata a due ma non è detto che abbia accantonato per sempre il suo sogno. Il principe Alberto, invece, di eredi ne ha 4. Oltre a Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio e pertanto considerati gli unici legittimi dalla legge monegasca, ha anche la 20enne J

azmin Grace Grimaldi

Alexandre Coste

e il 19enne

Se Charlene di Monaco e il principe Alberto allargheranno ancora la famiglia, forse è presto per dirlo. Quello che è certo è che, dopo la lunga malattia, la principessa è in ripresa totale: "Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla" ha raccontato alla rivista sudafricana News 24. Ora che ha recuperato la salute, potrebbe essere il momento giusto per realizzare il sogno di una nuova maternità.