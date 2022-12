La principessa Charlene e Charlotte Casiraghi al Villaggio di Natale

Al Villaggio di Natale con i bambini

Per i figli della principessa Charlene di Monaco, Jacques e Gabriella, partecipare all’inaugurazione del Villaggio di Natale nel principato è stato proprio una festa. Cappottino rosso per la femminuccia e camicia scozzese per il maschietto, in perfetto mood delle feste, i figli della Wittstock e del principe Alberto hanno attirato i flash con i loro visini buffi e attenti. Con loro, oltre alla mamma Charlene, c’era Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco è apparsa bella come sempre, affascinante e perfettamente in sintonia con la moglie del principe Alberto. Con l’allegro gruppetto anche il primogenito di Charlotte, Raphael, nato dall’amore con l’ex Gad Elmaleh.

Charlene protagonista della vita mondana nel Principato

La principessa Charlene insomma è tornata protagonista degli eventi del principato, dopo la lunga assenza del 2021, quando in seguito a un’infezione otorinolaringoiatrica era stata a lungo in Sudafrica e poi aveva attraversato un difficile periodo di convalescenza sempre lontana dai suoi gemellini. Si è parlato molto della sua assenza e della possibile crisi con il principe Alberto, ma negli ultimi tempi la coppia si fa vedere sempre più unita nelle occasioni mondane. Anche i presunti malumori tra la principessa Charlene e la cognata Carolina di Monaco potrebbero essersi affievoliti. Fatto sta che con la “nipote” Charlotte Casiraghi sta molto bene. In compagnia, nel villaggio di Natale allestito nel principato, sembrano spassarsela e scambiarsi sguardi d’intesa e sorrisi complici. Lo spirito del Natale è sceso su palazzo Grimaldi.

