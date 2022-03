Voci di divorzio a Monaco, ecco cosa chiede Charlene per non separarsi

Leggi Anche La principessa Charlene è tornata a Monaco: convalescenza a palazzo

Sabato 12 marzo Charlene Wittstock è tornata ufficialmente a palazzo. Dopo lunghi mesi trascorsi, prima in Africa da cui non poteva rientrare a causa di problemi di salute, poi in una clinica in Svizzera per la riabilitazione, la principessa è rientrata a casa dal marito Alberto e dai figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

“D'accordo con i suoi medici e dato che la sua guarigione è sulla buona strada, dottori e famiglia reale hanno concordato insieme che la principessa Charlene può ora continuare la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i suoi figli” recitava un comunicato ufficiale.

Ma la rivista “Voici” sostiene che di mezzo ora ci sia il divorzio. Charlene, secondo quanto si legge, rinuncerà a chiedere la separazione dal principe a patto che Alberto le consenta di vivere lontano da Palazzo Grimaldi. La Wittstock con i suoi bambini vorrebbe trasferirsi a Roc Agel, dove già sta trascorrendo il periodo di convalescenza. Secondo “Voici”, il principe è disposto a tutto pur di evitare il divorzio e lei lo sa bene. Pare scontato quindi che alla principessa sarà concesso di vivere nel palazzo dei Grimaldi che si trova alle pendici del Monte Agel in Francia, un paradiso della natura lontano da occhi indiscreti e soprattutto dalle cognate Caroline e Stephanie con le quali i rapporti pare siano particolarmente tesi.

