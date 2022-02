La principessa Charlene sfigurata? Voci su un intervento di chirurgia estetica…

Finche non salterà fuori la verità, le voci si rincorreranno. La storia della principessa triste Charlene di Monaco appassiona tutti anche fuori dai confini del principato. Lei è letteralmente sparita e a ricordarla restano le immagini malinconiche dei suoi bambini Jacques e Gabriella che agli eventi mondani si presentano con papà Alberto. Dove sarà la mamma? Quando tornerà a palazzo? Quale sarà la verità sul suo allontanamento? Perché si trova in clinica. L’ultima ipotesi parla di un intervento di chirurgia estetica mal riuscito…

Secondo il gossip spagnolo, la principessa Charlene di ritorno dal Sudafrica avrebbe fatto tappa a Dubai per un intervento di chirurgia estetica al viso. Ma il deludente risultato l’avrebbe costretta a rientrare a Monaco coperta dalla mascherina che non ha mai tolto e a sparire dal principato.

Nonostante le rassicurazioni formali di Palazzo Grimaldi che parla di una convalescenza in clinica svizzera che procede in maniera incoraggiante e soddisfacente, della Wittstock non si è mai più vista un’immagine. Pare sparita nel nulla da quando appunto è stata ricoverata. La famiglia avrebbe affittato una villa nelle vicinanze per andare a trovarla spesso, ma di fatto Charlene non è più apparsa nemmeno in foto. Il suo volto sarà davvero stato sfigurato dalla chirurgia o dal dolore o dalla malattia o sarà ancora bello e naturale come un tempo?

