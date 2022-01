Charlene di Monaco torna a casa per la festa di Santa Devota?

Non solo nel principato, la storia della principessa triste Charlene Wittstock sta tinteggiandosi di noir. Va bene la lunga malattia e la lontananza in Sudafrica, ma dal suo ritorno a Monaco c’è stata una sola apparizione, tante indiscrezioni e soprattutto tanto dolore per i suoi bambini Jacques e Gabriella con il principe Alberto impegnato di continuo a smentire la qualunque. Le ultime voci dicono che la Wittstock, chiusa in una clinica di Zurigo, potrebbe far ritorno a casa nel giorno di Santa Devota.

La festa di Santa Devota, che cade il 27 gennaio, è molto sentita nel principato ed è stata proprio l’ultima occasione, lo scorso anno, in cui tutta la famiglia è stata vista unita e serena prima del viaggio di Charlene in Africa. Chissà che la Wittstock possa davvero far rientro a palazzo nei giorni dedicati alla santa a cui lei, tra l’altro, pare essere molto legata.

Da inizio novembre la principessa è ricoverata ed è lontana dai suoi bambini. Pare che Alberto e i figli abbiano affittato una villa nelle vicinanze della clinica per trascorrere alcuni momenti durante le feste vicino a Charlene. Ma c’è anche chi sussurra che il principe e la moglie siano a un passo dal divorzio e che un piano “segreto” preveda che i bambini vengano affidati alle cure delle zie paterne. Fatto sta che il mistero sulla salute della Wittstock e sulla vita sentimentale a corte continua a creare indiscrezioni incontrollate in una sorta di giallo a tinte noir che appassiona e inquieta. Non resta che aspettare Santa Devota per avere ulteriori dettagli…

Leggi Anche Charlene rivedrà i figli per le feste, ma resta lontana da Monaco

Leggi Anche Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene

I gemellini Jacques e Gabriella piantano un albero in onore della mamma 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: