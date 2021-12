Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene

Ancora a distanza. Mamma Charlene manda auguri social ai suoi bambini che festeggiano 7 anni. Qualche foto ricordo scattata all’interno della loro stanza a Palazzo Grimaldi e una dolce dedica: “Buon compleanno bimbi miei. Ringrazio Dio per avermi benedetto con bambini così meravigliosi. Sono davvero fortunata”. Jacques e Gabriella appaiono sorridenti ed eleganti con il loro pigiamino in seta bianca tra tanti palloncini colorati che svolazzano per la camera.

Una deliziosa cream tart con il numero sette appoggiata su un tavolino addobbato a festa per i due gemellini del principe Alberto e di Charlene Wittstock. Sulla torta sette candeline rosa e altrettante azzurre così che i due fratelli possano soffiare ed esprimere il loro desiderio. Intanto la mamma resta lontana da palazzo in attesa di poter riprendere finalmente forze e rientrare con i bambini.

Sulla sua salute e sui rapporti con il marito ormai aleggia un bel mistero. Si rincorrono voci che danno la coppia per scoppiata, altre che vedono nella dimora monegasca una vita troppo complicata e ostile per la principessa che avrebbe come alleata solo la cognata Stephanie mentre sarebbe ai ferri corti con Carolina. E poi ci sono le indiscrezioni sulle condizioni fisiche e psicologiche della Wittstock: dai disturbi dovuti all’infezione subita in Africa alle sofferenze interiori. Di tanto in tanto Alberto smentisce rotture e chiede rispetto per la privacy di corte, ma non basta a placare la curiosità. Chissà che la principessa triste possa presto tornare a sorridere con i figli, dentro o fuori dal principato.

