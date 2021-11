Tra Charlene e Alberto di Monaco è già gelo: "Lei vive in un bilocale"

Il ritorno di Charlene Wittstock a Monaco dopo 10 mesi in Sudafrica aveva fatto presagire il lieto fine tra lei e il principe Alberto , con cui le voci di crisi si susseguono praticamente dal giorno delle nozze. Alcune rivelazioni della cognata di lei, Chantell Wittstock, dipingono però uno scenario tutto diverso. La principessa non sarebbe tornata a vivere a Palazzo, preferendo un modesto bilocale poco e tutto per sé. E con il marito pare sia già in rotta sull'educazione dei figli.

Atterrando a Monaco, Charlene era apparsa felice di riabbracciare i figli e riunire la famiglia. Ma le foto davanti a Palazzo Grimaldi stretta ad Alberto potrebbero essere solo una mossa di facciata. Sua cognata ha rivelato al Daily Mail che la principessa sarebbe andata a vivere in un piccolo appartamento sopra una cioccolateria, a 300 metri dalla dimora reale, dove sembra anche che abitasse già da qualche tempo prima di partire per il Sudafrica.Chantell ha lasciato intendere che in questo periodo è meglio non starle troppo addosso visto che "è appena tornata e tutti devono ambientarsi". Ma non mette in discussione il legame stretto e affettuoso con i bambini "che sono felicissimi di stare di nuovo con la loro mamma".

Pare che tra Charlene e Alberto le liti siano già iniziate, proprio a proposito di Jacques e Gabriella. Secondo LC News la principessa avrebbe chiesto al marito di avere il controllo totale sulla loro educazione. Le continue assenze da scuola dei piccoli, spesso in giro con il padre per accompagnarlo nei suoi impegni pubblici, secondo lei sono da evitare. Di tutt'altro avviso è il principe, che ha vissuto proprio così la sua infanzia e ritiene che quelle esperienze siano importanti. Insomma, sono bastati pochi giorni e la coppia è già ai ferri corti...

