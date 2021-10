Charlene di Monaco disperata, è morto il cagnolino della principessa

Nuovo dolore per la principessa Charlene di Monaco, costretta in Africa per problemi di salute. La moglie di Alberto ha postato un’immagine social con il suo Monte tra le braccia, un chihuahua che faceva coppia con un altro cagnolino (Carlo) scomparso alcuni anni fa. “Il mio piccolo angelo è morto la notte scorsa, è stato investito. Mi mancherai tanto, riposa in pace” ha scritto.

Pare che il cagnolino fosse inseparabile dalla sua padrona e che abbia illuminato le giornate più buie della principessa. Sei anni fa aveva perso un altro chihuahua che insieme a Monte formava una coppia formidabile e per Charlene erano “i migliori amici del mondo”.



L’ennesimo post triste di Charlene mette in angoscia i sudditi. Non solo la lontananza da tanto tempo da Monte Carlo, anche le continue foto che mostrano la moglie di Alberto sofferente, i messaggi mistici, il mistero intorno alla sua salute. I follower si chiedono cosa le stia succedendo e perché la principessa non riesca a ritrovare la sua serenità. Una fonte del Principato dice che le mancano terribilmente i figli, ma che non possono restare con lei in Sudafrica. Ora l’ennesima perdita e un nuovo dolore per la Wittstock.

