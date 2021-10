Le condizioni di salute di Charlène di Monaco hanno messo in apprensione sudditi e fan della principessa, ma una fonte vicina a Palazzo Grimaldi rassicura tutti attraverso le pagine del magazine Hola!. "È andato tutto molto bene", ha rivelato a proposito dell'ultimo intervento alla testa subito dalla moglie del principe Alberto . Per lei, in Sud Africa da otto mesi, questo dovrebbe essere l'ultimo intervento e, se la situazione resterà stabile, potrà tornare a casa.

Leggi Anche La Principessa Charlene di nuovo sotto i ferri: si allontana il rientro a Montecarlo

Dopo un improvviso collasso a fine settembre, l'8 ottobre Charlène ha subito un intervento alla testa in anestesia totale, il terzo da quando è in Sud Africa e il secondo nel giro di poche settimane, ed è rimasta quarantotto ore sotto osservazione. Il principe Alberto aveva annunciato l'operazione sui social, augurando alla moglie un rapido recupero. I sudditi sono rimasti con il fiato sospeso finché una fonte di palazzo non ha confermato che tutto è andato per il meglio.

Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa Instagram 1 di 6 Instagram 2 di 6 Instagram 3 di 6 Instagram 4 di 6 Instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con l'ultima operazione e il periodo di convalescenza che seguirà, il rientro a Montecarlo della principessa è stato rimandato ulteriormente. "Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie" ha commentato furioso il principe Alberto, dopo che le voci di divorzio imminente avevano fatto il giro del mondo. Quando sua moglie sarà nelle condizioni di viaggiare, tornerà finalmente a casa da lui e dai loro figli Jacques e Gabriella. Basterà per placare i rumor?

Per Charlene non è la prima volta, guarda tutti i colpi di testa della principessa IPA 1 di 80 IPA 2 di 80 IPA 3 di 80 IPA 4 di 80 IPA 5 di 80 IPA 6 di 80 IPA 7 di 80 IPA 8 di 80 IPA 9 di 80 IPA 10 di 80 IPA 11 di 80 IPA 12 di 80 IPA 13 di 80 IPA 14 di 80 IPA 15 di 80 IPA 16 di 80 IPA 17 di 80 IPA 18 di 80 IPA 19 di 80 IPA 20 di 80 IPA 21 di 80 IPA 22 di 80 IPA 23 di 80 IPA 24 di 80 IPA 25 di 80 IPA 26 di 80 IPA 27 di 80 IPA 28 di 80 IPA 29 di 80 IPA 30 di 80 IPA 31 di 80 IPA 32 di 80 IPA 33 di 80 IPA 34 di 80 IPA 35 di 80 IPA 36 di 80 IPA 37 di 80 IPA 38 di 80 IPA 39 di 80 IPA 40 di 80 IPA 41 di 80 IPA 42 di 80 IPA 43 di 80 IPA 44 di 80 IPA 45 di 80 IPA 46 di 80 IPA 47 di 80 IPA 48 di 80 IPA 49 di 80 IPA 50 di 80 IPA 51 di 80 IPA 52 di 80 IPA 53 di 80 IPA 54 di 80 IPA 55 di 80 IPA 56 di 80 IPA 57 di 80 IPA 58 di 80 IPA 59 di 80 IPA 60 di 80 IPA 61 di 80 IPA 62 di 80 IPA 63 di 80 IPA 64 di 80 IPA 65 di 80 IPA 66 di 80 IPA 67 di 80 IPA 68 di 80 IPA 69 di 80 IPA 70 di 80 IPA 71 di 80 IPA 72 di 80 IPA 73 di 80 IPA 74 di 80 IPA 75 di 80 IPA 76 di 80 IPA 77 di 80 IPA 78 di 80 IPA 79 di 80 IPA 80 di 80 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: