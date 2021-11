I principini Jacques e Gabriella piantano un albero in onore di Charlene. Come sta la principessa?

Nei pensieri di Jacques e Gabriella c’è sempre mamma Charlene. Il principe Alberto e i suoi gemellini, insieme ai loro compagni di scuola, si sono recati sulle terrazze del Casinò Monegasco per procedere alla piantumazione di un albero, in occasione dei 100 anni dell’organizzazione Soroptimist International, che promuove la pace e lavora per migliorare la vita delle donne e delle ragazze in tutto il mondo. I bambini hanno scelto una specie proveniente dal Sud Africa in onore della principessa.

Jacques è apparso particolarmente protettivo e dolce nei confronti della sorella: ha messo un braccio rassicurante intorno alle spalle di Gabriella mentre i due bambini piantavano un albero sudafricano in onore della madre assente, che è stata ricoverata in una struttura di cura pochi giorni dopo il suo ritorno a Monaco, dopo 10 mesi in Africa. I gemellini hanno catturato il cuore di tutti, così affiatati e teneri. Lui vestito con un maglioncino rosso e la sorellina con un abito di maglia grigio a cuori, perfettamente abbinati.



Alle loro spalle c’era sempre il principe Alberto che ha affermato di essere determinato a essere il più presente possibile per i suoi figli mentre la madre è assente per "motivi di salute". Solo pochi giorni fa, in occasione della Giornata Nazionale di Monaco, i due bambini avevano mostrato gesti tenerissimi nei confronti della madre quando sono apparsi sul balcone del palazzo reale.

Su Charlene invece si rincorrono voci sempre più disparate sulla sua salute: dalla forte debilitazione dovuta a un’alimentazione liquida a causa degli interventi a problemi di natura psicologica. Si è detto che fosse in crisi con il marito e che si sentisse sola a palazzo, dove solo dalla cognata Stephanie, ribelle e più sofferente davanti alle regole reali, trovasse appoggio. Si racconta che in Africa Charlene ha rischiato di morire e ha perso molto peso. Ufficialmente si sa poco e il mistero aleggia su Palazzo Grimaldi dove gli occhi sono puntati sui piccoli Jacques e Gabriella che aspettano soltanto il ritorno a casa della loro mamma.



