Charlene rivedrà i figli per le feste, ma resta lontana da Monaco

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite social, il principe Alberto di Monaco ha fatto chiarezza sulle voci a proposito della salute di Charlene e sulle feste di casa Grimaldi. La principessa è ancora convalescente anche se in miglioramento, perciò non parteciperà agli eventi ufficiali ma riceverà la visita dei figli Jacques e Gabriella durate le feste nella clinica in cui è ricoverata.

Leggi Anche Natale senza Charlene, la principessa non sarà con la famiglia

"La convalescenza della principessa Charlene prosegue in maniera incoraggiante", si legge sul comunicato stampa rilasciato da Palazzo Grimaldi. Si specifica però che: "Per la completa guarigione ci vorrà ancora qualche mese". "Il principe Alberto e i loro bambini le faranno visita durante le Feste natalizie" si legge ancora sull'annuncio. Anche se il momento del ritorno a casa non è ancora arrivato, per lo meno la famiglia sarà riunita e i piccoli potranno riabbracciare la mamma.

Leggi Anche Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene

Dopo 10 mesi lontana dal Principato, Charlene è tornata a Monaco dal Sudafrica dove aveva affrontato una lunga malattia. La sua permanenza a casa è durata però solo pochi giorni: attualmente è ricoverata in una clinica svizzera dove sta cerando di rimettersi in sesto. "Quando sarà completamente ristabilita, con immenso piacere la principessa tornerà a condividere momenti di convivialità con i monegaschi" fa sapere Alberto. L'appuntamento quindi è al 2022.

I gemellini Jacques e Gabriella piantano un albero in onore della mamma 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: