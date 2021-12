Natale senza Charlene, la principessa non sarà con la famiglia

La principessa Charlene di Monaco posta una cartolina d’auguri in cui è ritratta con il marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella vicino all’albero di Natale. Ma si tratta solo di un disegno, perché la Wittstock probabilmente non passerà nemmeno le feste con la famiglia. Una fonte ha detto che resterà convalescente in una clinica di riabilitazione in Svizzera, ma ci sono alte probabilità che riveda i bambini all’inizio del nuovo anno.

Secondo Stéphane Bern, giornalista di corte e amico della famiglia reale monegasca, ci sono ottime probabilità che Charlene possa ricongiungersi con i suoi figli molto presto. “Charlene ha passato un anno molto difficile con tutti problemi di salute che ha avuto - ha detto al settimanale francese “Gala” - Non tornerà a Monaco per Natale, ma ci sono buone speranze che per l’anno nuovo i piccoli Jacques e Gabriella possano riavere la mamma a casa”.

Leggi Anche Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene



Gira pure voce che la situazione psicofisica della principessa sia molto preoccupante e che Charlene abbia chiesto che a corte ci sia una donna ad occuparsi dei suoi figli. Un drammatico desiderio viste le sue condizioni? Non si sa come interpretarlo, ma intanto le sorelle di Alberto di Monaco, Carolina e Stephanie (questa preferita dalla Wittstock) cercano di non far mancare nulla a Jacques e Gabriella.

