Compleanno triste per Charlene, ancora in clinica pesa solo 46 kg

Charlene continua a dimagrire. Già al ritorno dal Sudafrica aveva perso molto peso, e ora pare abbia perso altri 4 kg. Ha difficoltà a nutrirsi e si nutre solo con cibi liquidi, per questo è molto debole e non può tornare a casa dove la famiglia la aspetta a braccia aperte. Per stare più vicino, Alberto avrebbe affittato una villa vicino a Zurigo, in modo da poter approfittare il più possibile del tempo per poter stare con lei.



Sui social Alberto celebra sua moglie con un collage di foto di Charlene tagliate a forma di cuore. La si vede nel giorno delle nozze, durante eventi di gala e vestita da cowboy immersa nella natura. Con lei lontana, si occupa a tempo pieno dei loro bambini facendosi aiutare da sua sorella Stephanie. Con loro ha partecipato alla partita di calcio di beneficenza AIDS Cup e i bambini si sono divertiti in campo insieme alle mascotte. Con la speranza di riabbracciare presto la loro mamma...

