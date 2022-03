La principessa Charlene è tornata a Monaco: convalescenza a palazzo

L'assenza di Charlene di Monaco alla Festa Nazionale era già stata annunciata da un comunicato ufficiale, ma a turbare è l'immagine dei due principini Gabriella e Jacques che si affacciano al balcone del Palazzo con due grandi cartelli, con su scritto: "Ci manchi mamma". Il messaggio è come quello che potrebbe scrivere qualunque bimbo, caratteri grandi, qualche cuore, un po' di colore. E' una dichiarazione d'amore e di solitudine che i figli gemelli di Alberto II di Monaco e della ex nuotatrice sudafricana espongono al mondo intero, proprio nel giorno in cui il principato è in festa.

Intanto, sul tempo e sul luogo dell'assenza di mamma Charlene vige il massimo riserbo: "Il luogo di convalescenza della Principessa - si legge nel comunicato - rimarrà strettamente riservato e durante questo periodo di transizione, la Coppia Principesca chiede che siano rispettati la loro vita privata e il loro ambiente familiare".