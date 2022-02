Charlene di Monaco rompe il silenzio e riappare in versione manga

Elegante e formale, con gli occhiali scuri in volto, attraversa le stanze del Principato.

Purtroppo, non si tratta della principessa Charlene che è ancora ricoverata nella clinica riabilitativa in Svizzera, ma di un fumetto in cui la moglie di Alberto ricopre il ruolo di un’eroina manga. Però la Wittstock è orgogliosa di questa partecipazione e dalla stanza d’ospedale lo ha scritto.