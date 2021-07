Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa

Charlene di Monaco si mostra su Instagram per la prima volta dopo l'intervento alla testa che ha subito a fine giugno. In jeans, maglione e stivali parla in videochiamata con i figli avuti da Alberto di Monaco, ai quali mostra la sua quotidianità. "Passo un po' di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l'asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo", scrive postando le foto. Da gennaio è in Sudafrica, sua terra natale, dove si era recata inizialmente per un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti. Una brutta infezione a gola, naso e orecchie le ha impedito il rientro a Monaco. "Mi mancano molto mio marito e i miei figli" ha detto di recente.