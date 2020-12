Charlene di Monaco ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo nuovo taglio di capelli dal gusto punk. Per lei è stato solo l'ultimo dei colpi di testa, ma certo non il primo. Negli anni ci ha abituati con frequenti e repentini cambi di look, passando di volta in volta da acconciature sobrie e bon ton ad altre più moderne e di tendenza.

Per Charlene non è la prima volta, guarda tutti i colpi di testa della principessa IPA 1 di 80 IPA 2 di 80 IPA 3 di 80 IPA 4 di 80 IPA 5 di 80 IPA 6 di 80 IPA 7 di 80 IPA 8 di 80 IPA 9 di 80 IPA 10 di 80 IPA 11 di 80 IPA 12 di 80 IPA 13 di 80 IPA 14 di 80 IPA 15 di 80 IPA 16 di 80 IPA 17 di 80 IPA 18 di 80 IPA 19 di 80 IPA 20 di 80 IPA 21 di 80 IPA 22 di 80 IPA 23 di 80 IPA 24 di 80 IPA 25 di 80 IPA 26 di 80 IPA 27 di 80 IPA 28 di 80 IPA 29 di 80 IPA 30 di 80 IPA 31 di 80 IPA 32 di 80 IPA 33 di 80 IPA 34 di 80 IPA 35 di 80 IPA 36 di 80 IPA 37 di 80 IPA 38 di 80 IPA 39 di 80 IPA 40 di 80 IPA 41 di 80 IPA 42 di 80 IPA 43 di 80 IPA 44 di 80 IPA 45 di 80 IPA 46 di 80 IPA 47 di 80 IPA 48 di 80 IPA 49 di 80 IPA 50 di 80 IPA 51 di 80 IPA 52 di 80 IPA 53 di 80 IPA 54 di 80 IPA 55 di 80 IPA 56 di 80 IPA 57 di 80 IPA 58 di 80 IPA 59 di 80 IPA 60 di 80 IPA 61 di 80 IPA 62 di 80 IPA 63 di 80 IPA 64 di 80 IPA 65 di 80 IPA 66 di 80 IPA 67 di 80 IPA 68 di 80 IPA 69 di 80 IPA 70 di 80 IPA 71 di 80 IPA 72 di 80 IPA 73 di 80 IPA 74 di 80 IPA 75 di 80 IPA 76 di 80 IPA 77 di 80 IPA 78 di 80 IPA 79 di 80 IPA 80 di 80 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche La principessa Charlene shock: guarda come ha rasato i capelli

Il biondo è una costante che ha sempre accompagnato Charlene, ma in quanto a scelte di stile è difficile starle dietro. Quasi ad ogni apparizione pubblica la principessa ha sfoggiato una novità, passando dal pixie cut al bob, con la frangetta oppure senza. La lunghezza non ha mai superato le spalle, ma per quanto riguarda il corto non si è mai posta limiti.

Leggi Anche Jacques e Gabriella di Monaco compiono 6 anni, gli auguri social di mamma Charlene

Mai però Charlene era stata audace come questa volta. Una rasatura asimmetrica non si era mai vista in testa a un reale. Lei l'ha sfoggiata con sicurezza e nonchalance, mantenendo sempre la sua aria enigmatica (complice anche la mascherina che le nascondeva il sorriso). Una svolta trasgressiva per chiudere il 2020, chissà quali nuovi look avrà in serbo il 2021?

Potrebbe interessarti anche: