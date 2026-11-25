Morten Harket degli A-ha racconta la sua convivenza con il Parkinson: "A volte non mi riconosco"
La storica voce della band norvegese ha raccontato in una nuova intervista come la malattia abbia cambiato la sua vita quotidiana
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Lo storico frontman degli A-ha Morten Harket, che convive con il morbo di Parkinson da oltre trent'anni, ha raccontato nuovi dettagli sulla propria condizione in un'intervista al Sunday Times, tornando a parlare dei sintomi e delle difficoltà quotidiane con cui è costretto a convivere: "A volte non mi riconosco".
Nell'intervista al Sunday Times, il cantante norvegese, oggi 67enne, ha parlato apertamente degli aspetti più complessi della convivenza con il Parkinson. Non si tratta soltanto delle difficoltà motorie, ma anche dei cambiamenti emotivi e psicologici che possono accompagnare la malattia. Tra le esperienze più difficili da gestire ci sono gli improvvisi sbalzi d'umore: "A volte mi capita di piangere all'improvviso e non riesco a smettere, oppure di ridere, ma non sono io", ha spiegato. Una condizione che può diventare destabilizzante anche sul piano dell'identità personale. "Queste emozioni non mi sembrano mie. È una cosa difficile: la sensazione di perdere la propria identità", ha aggiunto.
La difficoltà a impugnare uno spazzolino
Uno degli aspetti emersi dal racconto della voce della celebre hit Take On Me, riguarda il lungo periodo trascorso prima che la malattia diventasse evidente. Il cantante ha spiegato di aver probabilmente sperimentato alcuni segnali neurologici molto tempo prima della diagnosi, mentre il cervello riusciva ancora a compensare le difficoltà attraverso altri meccanismi. Un episodio particolarmente significativo risale al gennaio 2022, quando mentre si lavava i denti, Harket si accorse di non riuscire più a impugnare lo spazzolino da denti con la stessa naturalezza di prima.
Gli accertamenti portarono alla conferma del morbo di Parkinson. Inizialmente, tuttavia, il cantante preferì mantenere privata la diagnosi, senza comunicarla subito agli altri componenti degli A-ha, Pal Waaktaar-Savoy e Magne Furuholmen. La band stava infatti organizzando un tour mondiale e Harket scelse di affrontare la notizia lontano dall'attenzione pubblica. Soltanto a metà del tour decise di condividere la situazione con i compagni. In quella fase la voce non sembrava rappresentare il problema principale. A pesare maggiormente erano la stanchezza, l'ansia e gli effetti collaterali legati alle terapie farmacologiche.
Quali sono i sintomi del Parkinson?
Questa patologia non si manifesta sempre necessariamente con il tremore delle mani. Uno dei sintomi caratteristici è la bradicinesia, cioè il rallentamento dei movimenti, che può manifestarsi attraverso una progressiva perdita di agilità, una minore precisione delle mani e una maggiore difficoltà nell'eseguire gesti quotidiani che prima risultavano automatici. Tra i possibili segnali iniziali ci sono:
difficoltà ad abbottonare una camicia o a utilizzare piccoli oggetti;
minore agilità di una mano o di un braccio;
riduzione dell'oscillazione di un braccio durante la camminata;
scrittura progressivamente più piccola;
rallentamento nell'esecuzione dei movimenti;
La perdita dell'olfatto e le terapie
Nel corso degli anni, la malattia ha progressivamente modificato diverse abitudini e capacità di Morten Harket. Il cantante ha raccontato di aver perso l'olfatto e il gusto e di aver affrontato un percorso terapeutico articolato. Nel 2024 si è sottoposto in Florida, negli Stati Uniti, a un intervento di stimolazione cerebrale profonda, conosciuta anche con la sigla DBS. Questa procedura viene utilizzata in pazienti selezionati con Parkinson e consiste nell'impianto di piccoli elettrodi in specifiche aree del cervello con l'obiettivo di modulare l'attività dei circuiti cerebrali coinvolti nel controllo dei movimenti. La stimolazione cerebrale non elimina, però, la malattia e non ne arresta la progressione.
La scelta di Morten Harket
Per diversi anni il frontman degli A-ha ha preferito non parlare pubblicamente della propria condizione. La decisione di condividere la diagnosi con i fan è arrivata nel giugno 2025, attraverso un messaggio pubblicato sul sito ufficiale della band. Una scelta maturata anche per proteggere la propria sfera privata ed evitare che il Parkinson diventasse l'unico elemento attraverso cui veniva raccontata la sua persona. In quell'occasione, Harket aveva spiegato di non avere particolari difficoltà ad accettare la diagnosi, ricordando anche l'atteggiamento pragmatico del padre, che a 94 anni affrontava i cambiamenti legati all'invecchiamento.
Morten Harket continua a fare musica
Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Morten Harket non ha rinunciato al proprio rapporto con la musica. Il cantante sta lavorando a Human Grace, un nuovo progetto solista al quale hanno collaborato anche le figlie. Un percorso artistico che rappresenta un elemento importante della sua vita, pur in presenza di capacità e abitudini che nel tempo sono cambiate. "Si scopre quanto sia bello il mondo quando si inizia a perderlo - ha raccontato - io sono ancora qui. Sono ancora io".