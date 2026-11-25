Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Morten Harket non ha rinunciato al proprio rapporto con la musica. Il cantante sta lavorando a Human Grace, un nuovo progetto solista al quale hanno collaborato anche le figlie. Un percorso artistico che rappresenta un elemento importante della sua vita, pur in presenza di capacità e abitudini che nel tempo sono cambiate. "Si scopre quanto sia bello il mondo quando si inizia a perderlo - ha raccontato - io sono ancora qui. Sono ancora io".