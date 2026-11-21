A Camden Town, in un negozio temporaneo allestito per l'occasione, un gruppo di fan londinesi si è ritrovato davanti ai Take That senza essersi preparato. La band ha scelto un'esibizione a sorpresa per festeggiare Dreamers, il decimo album in studio uscito ieri, 20 novembre.
Un disco nato da una pausa di riflessione
Chi era presente voleva scoprire i frutti di una scrittura maturata in una fase di ripensamento, dopo il tour The Life on Tour, chiuso nel 2024, e le date britanniche e irlandesi di The Circus Live nell'estate 2026. A tre anni da This Life, i Take That si preparano a promuovere il nuovo lavoro e a una tournée europea che partirà da Zurigo a giugno. In Italia arriveranno a luglio: il 18 a Este, il 19 a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 20 a Lucca sulle Mura. In programma ci sono 31 concerti in 31 città di 16 Paesi.
Annunciato il primo ottobre insieme al singolo omonimo, Dreamers ha dodici tracce. Tre erano già uscite: You're A Superstar, Sweet July e Feel My Love, con Michael Patrick Kelly. Masterpiece nasce invece con Tom Odell. Il gruppo racconta di aver raccolto "il meglio di ciò che avevamo imparato" e di averlo riversato nelle canzoni.
Chi sono i Take That
La boy band britannica si è formata a Manchester nel 1990. Oggi è un trio, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, ma all'inizio c'erano anche Jason Orange e Robbie Williams. Nei primi anni Novanta conquistarono le classifiche con Take That & Party, Everything Changes e Nobody Else, spinti da hit come Pray, Relight My Fire e Babe.
Con l'uscita di Williams il gruppo si sciolse nel 1996, per poi tornare nel 2005 senza di lui. Seguirono Beautiful World (2006) e The Circus (2008), con brani come Patience e Shine. Nel 2010 Williams rientrò e arrivò Progress, ma a ottobre 2011 se ne andò di nuovo. A settembre 2014 fu Jason Orange a lasciare. Da allora il trio non si è più fermato, dimostrando che a oltre trent'anni dall'esordio la loro storia musicale ha ancora molto da raccontare.