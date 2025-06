La band norvegese ha condiviso un post annunciando con un toccante messaggio la malattia di Morten e scrivendo: "È un giorno di tristi notizie per il mondo degli A-ha. Avere saputo della diagnosi di Morten da tempo non attenua la forza del colpo, né diminuisce l'impatto che ha avuto, e continuerà ad avere, su di noi, come persone e come band. I nostri pensieri sono innanzitutto rivolti a Morten e alla sua famiglia, in un momento difficile per adattarsi ai cambiamenti che questa condizione ha portato nelle loro vite. Sebbene la notizia porti tristezza, vale la pena ricordare, nonostante il dolore, che c'è anche molta gratitudine: per tutti i ricordi incredibili, per come i nostri sforzi creativi uniti come band sono stati così generosamente accolti dal mondo, e per quanto siamo fortunati che le persone continuino a trovare significato, speranza e gioia nella nostra comune eredità musicale. Tutte le future attività legate agli A-ha saranno ovviamente adattate alla situazione di Morten, ma insieme lavoreremo per cercare di trovare il modo di darvi il meglio di noi stessi. Grazie a tutti per il vostro supporto, le vostre gentili parole e la vostra considerazione.