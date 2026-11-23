"Una scelta che nasce dal percorso artistico iniziato con Amateur e che rinuncia ai maxischermi per riportare l'attenzione sulla musica e soprattutto sulle persone che la fanno. Luci, colori, costumi e scenografie diventano parte di un grande show costruito intorno alla band e alla musica suonata dal vivo", si spiega in una nota. L'estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, "richiama l'immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai Kiss. Il palco nasce dall'intersezione di forme triangolari che, attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce, danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile".