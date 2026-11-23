Cesare Cremonini presenta a Londra il nuovo album "Amateur"
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Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all'aperto, il cantate sceglie di cambiare prospettiva e portare lo spettacolo al centro dell'arena, circondato dal pubblico: si parte il 24 novembre dal Palaprometeo di Ancona
Alla vigilia del debutto di Amatour, in programma martedì 24 novembre dal Palaprometeo di Ancona, Cesare Cremonini svela il palco del suo nuovo tour nei palasport. Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all'aperto, sceglie di cambiare prospettiva e portare lo spettacolo al centro dell'arena, circondato dal pubblico.
"Una scelta che nasce dal percorso artistico iniziato con Amateur e che rinuncia ai maxischermi per riportare l'attenzione sulla musica e soprattutto sulle persone che la fanno. Luci, colori, costumi e scenografie diventano parte di un grande show costruito intorno alla band e alla musica suonata dal vivo", si spiega in una nota. L'estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, "richiama l'immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai Kiss. Il palco nasce dall'intersezione di forme triangolari che, attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce, danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile".
Sul palco una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro "Doc" De Crescenzo, con la presenza per l'intero tour del sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar e tra i musicisti di Amateur. La Band di Amatour è formata daDonny McCaslin (sax solista), SIG (polistrumentista), Nicola "Ballo" Balestri (basso), Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre e direzione musicale), Andrea Morelli (chitarre), Andrea Fontana (batteria), Giovanni Boscariol (pianoforte e tastiere), Leonardo Caligiuri (pianoforte e tastiere), Jury Magliolo (cori e chitarra acustica), Gianluigi Fazio (cori), Andrea Ferrario (sax e arrangiamenti fiati), Matilde Gori (tromba), Federico Pierantoni (trombone), Matteo Valentini (sax baritono).
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il 27, 28, 30 novembre e il 2, 4, 5 e 6 dicembre all'Unipol Arena di Bologna; il 9, 10 e 12 dicembre all'Inalpi Arena di Torino; il 15, 16, 18, 19,21 dicembre all'Unipol Forum di Milano.