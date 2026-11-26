Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia preventiva: "La vita è più forte"
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La ex coppia d'oro di Hollywood ha messo la parola fine alla controversia sulla loro tenuta vinicola francese, secondo una dichiarazione congiunta dei due attori
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Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trovato un accordo in sede extragiudiziaria nella disputa legale che li opponeva sulla venbdita della tenuta vinicola Chateau Miraval in Francia, una controversia che aveva portato l'attrice ad accusare l'ex marito di maltrattamenti nei confronti suoi e dei loro figli. Entrambe le parti hanno presentato istanza per il ritiro delle rispettive azioni legali. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. "Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nell'interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti", hanno dichiarato in una nota i rappresentanti di Angelina e di Brad.
Pitt aveva intentato causa contro la Jolie nel 2022 dopo che lei aveva venduto la sua quota di Château Miraval, sostenendo che avesse violato l’accordo di non vendere le loro partecipazioni. La coppia aveva acquisito una quota di controllo dello Château Miraval nel 2008 e vi si era sposata nel 2014.
Angelina Jolie ha avviato la procedura di divorzio nel 2016 e la coppia è stata dichiarata legalmente separata nel 2019, sebbene l’accordo di divorzio abbia continuato a essere oggetto di trattative fino al 2024. Nel 2021, la Jolie ha ottenuto l’autorizzazione a vendere la propria quota per 164 milioni di dollari prima al Gruppo Stoli, un produttore di alcolici controllato dall’oligarca Yuri Shefler. Ma Pitt ha intentato la causa contro Jolie nel febbraio 2022 affermato che la ex moglie avrebbe violato l’accordo di non vendere le quote dell’azienda vinicola senza il consenso dell’altro coniuge.
Nell’ottobre 2022, Jolie ha intentato una controquerela contro Pitt, nella quale ha descritto per la prima volta i presunti comportamenti abusivi che avevano portato al loro divorzio. Gli avvocati dell’attrice hanno affermato che le trattative per la vendita da parte della Jolie della sua quota nell’azienda vinicola a Pitt si sono interrotte a causa della richiesta da parte di quest’ultimo che lei firmasse "un accordo di riservatezza che le avrebbe vietato contrattualmente di parlare al di fuori del tribunale degli abusi fisici ed emotivi subiti da lei e dai loro figli da parte di Pitt". Pitt ha negato le accuse.
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