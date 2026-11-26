Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trovato un accordo in sede extragiudiziaria nella disputa legale che li opponeva sulla venbdita della tenuta vinicola Chateau Miraval in Francia, una controversia che aveva portato l'attrice ad accusare l'ex marito di maltrattamenti nei confronti suoi e dei loro figli. Entrambe le parti hanno presentato istanza per il ritiro delle rispettive azioni legali. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. "Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nell'interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti", hanno dichiarato in una nota i rappresentanti di Angelina e di Brad.