Il rapper — che è anche padre di Jaden, 28 anni, avuto da Jada, e di Trey, 34 anni, avuto dall’ex Sheree Zampino — ha acquistato il terreno per la sua tenuta a Calabasas nel 2003.La costruzione della residenza sua e di Jada, dotata di sei camere da letto e 13 bagni, è stata completata nel 2010. L'anno successivo la coppia ha messo in vendita la casa per 42 milioni di dollari, ma alla fine ha deciso di tenerla.