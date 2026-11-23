Will Smith si riunisce all'ex Jada Pinkett sul red carpet
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"Nessuno è rimasto ferito", ha dichiarato in un comunicato un portavoce della stazione dello sceriffo di Malibu a Page Six che ha riportato in esclusiva la notizia. "La causa dell’incendio è stata accidentale".
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La tenuta da 42 milioni di dollari di Will Smith a Calabasas, in California, è stata avvolta dalle fiamme. Intorno alla mezzanotte di domenica è stata effettuata una chiamata al 911 per segnalare l’incendio di un capanno di manutenzione all’interno della proprietà di 150 acri. Incendio che è stato nel frattempo domato. "Nessuno è rimasto ferito", ha dichiarato in un comunicato un portavoce della stazione dello sceriffo di Malibu a Page Six che ha riportato in esclusiva la notizia. "La causa dell’incendio è stata accidentale".
La vasta dimora dell’attore e della moglie Jada Pinkett Smith era già stata sottoposta a lavori di ristrutturazione in seguito a un altro incendio nel 2021.
Il rapper — che è anche padre di Jaden, 28 anni, avuto da Jada, e di Trey, 34 anni, avuto dall’ex Sheree Zampino — ha acquistato il terreno per la sua tenuta a Calabasas nel 2003.La costruzione della residenza sua e di Jada, dotata di sei camere da letto e 13 bagni, è stata completata nel 2010. L'anno successivo la coppia ha messo in vendita la casa per 42 milioni di dollari, ma alla fine ha deciso di tenerla.
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