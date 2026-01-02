Will Smith citato in giudizio: accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph

Il fulcro della denuncia riguarda un episodio che sarebbe avvenuto a marzo, durante una tappa del tour a Las Vegas. Joseph sostiene che qualcuno sia entrato senza autorizzazione nella sua camera d'albergo, prenotata dalla produzione, lasciando oggetti personali e un messaggio che il violinista avrebbe interpretato come un'allusione a un incontro non consensuale. L'accaduto sarebbe stato immediatamente segnalato alla sicurezza dell'hotel e allo staff del tour.