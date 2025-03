Un tentativo, a detta di molti, di riabilitarsi e riproporsi in una veste quasi nuova. Il suo ultimo album infatti, 'Lost and Found', fu pubblicato nel marzo del 2005, esattamente vent'anni fa. "E' ufficiale", si legge in un post su Instagram dell'attore e rapper: "Il mio nuovo album Based on a True Story esce il 28 marzo. Tra due settimane!! Prenotatelo. E' tanto che ci lavoro e non vedo l'ora di farvelo ascoltare".

"Based on a True Story" contiene 14 tracce e comprende collaborazioni con artisti come DJ Jazzy Jeff, che con Smith era parte del duo hip hop, 'DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince', Teyana Taylor e Jac Ross. L'album è stato preceduto da diversi singoli, l'ultimo in ordine di tempo, 'Beautiful Scars' uscito lo scorso gennaio. In un'intervista di alcuni mesi fa a Extra, l'artista ha parlato di quanto gli ci è voluto per portare a termine il suo progetto. "Sai, ci ho lavorato per un anno e mezzo - disse -. Questo progetto è senza dubbio la musica più personale e forte che abbia mai fatto. E darò qualche anticipazione tra un mese o giù di lì".