Dopo lo schiaffo di Will Smith Chris Rock dice no agli Oscar 2023: "Sarebbe come tornare sulla scena di un crimine"

Visti i tristi "precedenti", il comico ha preferito rifiutare l'offerta, che gli è stata fatta dall'Academy in questi giorni. Dopo la "brutta" esperienza dello scorso anno infatti quando, a causa dei una sua battuta "infelice" su Jada Pinkett Smith, ricevette uno schiaffo in diretta mondiale da Will Smith, Rock non se la sente di solcare nuovamente il palco del Dolby Theatre di Hollywood: "Sarebbe come tornare sulla scena di un crimine", ha detto, scherzando, l'attore comico durante uno spettacolo in Arizona qualche giorno fa.

Di quanto accaduto quella famigerata notte degli Oscar dello scorso anno Chris Rock aveva già parlato in alcuni dei suoi spettacoli sempre in maniera ironica. Un mese e mezzo dopo lo schiaffo ad esempio, alla Royal Albert Hall di Londra, aveva scherzato col suo pubblico dicendo: "OK.., ho recuperato la maggior parte del mio udito". A luglio invece, ospite di Kevin Hart sul palco dell'NC Bank Arts Center di Holmdel, in New Jersey, ha confessato di aver definitivamente archiviato l'episodio e ironico come sempre ha aggiunto: "Chiunque abbia detto che la parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia".

Interrogato sul quella notte però Rock non ha mai voluto fare nessun commento dichiarando che essere ancora in fase di "elaborazione dell'accaduto".





A luglio anche Will Smith ha rotto il silenzio e ha condiviso sulla sua pagina YouTube un video in cui si scusava pubblicamente per lo schiaffo. “Ho contattato Chris e il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare e quando lo sarà, lo contatterà. Quindi ti dirò, Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento era inaccettabile", ha detto seduto davanti alla telecamera e ha aggiunto: "Voglio scusarmi con la madre di Chris. Ho visto una sua intervista... Questa è una delle cose di cui in quel momento non mi rendevo conto. Non stavo pensando a quante persone avevo ferito in quel momento. Quindi voglio scusarmi con la madre di Chris. Voglio scusarmi con la famiglia di Chris. In particolare Tony Rock. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Tony Rock era il mio grande amico. E questo probabilmente è irreparabile”.