Will Smith si scusa con Rock: "Chris non mi parla, quando sarà pronto si farà vivo"

Adesso tocca proprio a Smith. Per la prima volta dopo l'ostracismo a cui è stato condannato dall'Academy per l'infelice gesto in diretta, l'attore premio Oscar per "Una famiglia vincente – King Richard", torna a dichiararsi "profondamente pentito" definendo "inaccettabile" il suo comportamento durante la notte della consegna degli Oscar. Lo fa in un video pubblicato sui social, in cui chiede scusa anche alla famiglia di Rock e a tutte le persone che sono state ferite dal suo gesto.

"E' stata questione di un minuto... Negli ultimi 4 mesi ho riflettuto a lungo e adesso rispondo alle tante domande che mi avete posto. Prima fra tutte perché non mi sono scusato subito con Chris Rock sul palco... È tutto confuso", spiega Smith, che ammette: "Ho contattato Chris e il messaggio che mi è tornato indietro è che non è pronto a parlare. Quando lo sarà, si farà vivo lui". Poi aggiunge: "Voglio scusarmi con la madre di Chris, con la sua famiglia e in particolare con Tony Rock (il fratello minore di Chris, ndr). Abbiamo avuto un ottimo rapporto", ha detto, riconoscendo tuttavia che la rottura con lui dopo quanto accaduto è "probabilmente irreparabile". "Non proverò a disfare tutto questo ora, ma posso dirti", dice a Rock: "che non c’è stata una parte di me che ha pensato che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento".

Alla cerimonia del 27 marzo, prima di essere premiato come miglior attore, Smith è salito sul palco e ha colpito Rock in diretta televisiva dopo aver contestato una battuta del comico sulla testa rasata della moglie

Jada Pinkett Smith,

che soffre di alopecia. Nei giorni successivi, l'attore ha motivato il suo gesto spiegando che la battuta di Rock era "troppo per me da sopportare" e di avere quindi "reagito emotivamente".

Dalla notte degli Oscar, Rock ha fatto solo qualche battuta estemporanea sull'episodio durante le sue esibizioni, senza mai soffermarsi più a lungo su quanto accaduto e limitandosi a far sapere che prima o poi "ne parlera'". Fino allo spettacolo di qualche giorno fa accanto a

Kevin Hart,

Will Smith

dove il comico ha affermato: "Non sono una vittima. Ma chiunque dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia. Si', questo ferisce. Ma mi sono scrollato di dosso quella merda e sono andato a lavoro il giorno dopo".Forse, dopo questa affermazione, anche perè giunto il momento di esprimere definitivamente il suo pentimento.