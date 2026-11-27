La scena, raccontata attraverso i canali social dell'ospedale, restituisce tutta la spontaneità dell'incontro. C'è chi inizialmente non riusciva a credere ai propri occhi, chi si è affacciato alla finestra per verificare che fosse davvero lui e chi, appena realizzata la sorpresa, non ha perso tempo per avvicinarsi e chiedere un selfie. Non sono mancati i momenti di condivisione. Achille Lauro si è concesso ai bambini e ai ragazzi presenti, firmando autografi, lasciando dediche e posando per fotografie ricordo. Tra abbracci, risate e canzoni, il cantante ha regalato ai giovani pazienti una parentesi di normalità e allegria, lontana per qualche momento dalla routine delle cure e della degenza.