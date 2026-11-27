La visita a sorpresa di Achille Lauro con Spider-Man al Bambino Gesù
© Instagram @ospedale Bambino Gesù
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Il cantautore romano ha regalato un pomeriggio speciale tra canzoni, autografi e sorrisi ai ragazzi ricoverati nella struttura del Gianicolo
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Achille Lauro ha fatto una sorpresa ai bambini e ai ragazzi ricoverati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, presentandosi nella sede del Gianicolo insieme a un ospite speciale: Mattia Villardita, il volontario che porta gioia nei reparti pediatrici indossando il costume di Spider-Man. Tra selfie, autografi, canzoni e abbracci, il cantautore romano ha regalato ai giovani pazienti un momento di spensieratezza e felicità.
© Instagram @ospedale Bambino Gesù
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Stupore e incredibilità serpeggiavano tra i piccoli pazienti. "Loré, hai visto? C'è Achille Lauro!". "Sì, come no, non ci credo…". "Affacciati e guarda fuori dalla finestra". È cominciato così un pomeriggio davvero speciale per tanti bambini e ragazzi ricoverati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una sorpresa inaspettata, capace di trasformare per qualche ora la quotidianità dell'ospedale in un momento di festa e spensieratezza. A presentarsi al Gianicolo è stato Achille Lauro, il cantautore romano che ha voluto incontrare i giovani pazienti, regalando loro emozioni, sorrisi e un ricordo destinato a rimanere.
La scena, raccontata attraverso i canali social dell'ospedale, restituisce tutta la spontaneità dell'incontro. C'è chi inizialmente non riusciva a credere ai propri occhi, chi si è affacciato alla finestra per verificare che fosse davvero lui e chi, appena realizzata la sorpresa, non ha perso tempo per avvicinarsi e chiedere un selfie. Non sono mancati i momenti di condivisione. Achille Lauro si è concesso ai bambini e ai ragazzi presenti, firmando autografi, lasciando dediche e posando per fotografie ricordo. Tra abbracci, risate e canzoni, il cantante ha regalato ai giovani pazienti una parentesi di normalità e allegria, lontana per qualche momento dalla routine delle cure e della degenza.
La sorpresa non si è fermata nel cortile del Gianicolo. Achille Lauro ha voluto raggiungere anche i bambini ricoverati nel reparto di Cardiologia, per fare in modo che l'incontro potesse coinvolgere anche chi, per le proprie condizioni, non era riuscito a raggiungere gli spazi all'aperto.
A raccontare l'iniziativa è stato lo stesso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che sui propri profili social ha condiviso alcuni momenti della visita e le reazioni dei piccoli pazienti. Il messaggio conclusivo è semplice, ma racchiude il senso dell'intera giornata: "Grazie, per essere stato con noi".