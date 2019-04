Patrizia Laquidara: gli "Amanti di passaggio", tra eternità e attimo fuggente

Nuovo singolo per Patrizia Laquidara. La cantautrice presenta "Amanti di passaggio", estratto dall'ultimo album "C'è qui qualcosa che ti riguarda". Un brano che parla della condizione umana sospesa tra eternità ed attimo fuggente ma anche di quegli incontri tra due amanti che non segnano una vita ma che forse, per un momento, ci fanno sentire eterni. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.