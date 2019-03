L'attore Michael Madsen arrestato per guida in stato di ebbrezza

L'attore Michael Madsen è stato arrestato domenica sera a Los Angeles dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. A quanto dichiarato dalle autorità Madsen si trovava al volante di una Land Rover, quando ha colpito un palo. Il 61enne, noto per aver recitato nei film di Quentin Tarantino "Le Iene" e "Kill Bill", non ha riportato lesioni ed è stato rilasciato lunedì mattina dopo aver pagato 15mila dollari di cauzione.