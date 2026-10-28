Michelle Hunziker e il dolce messaggio a Eros Ramazzotti: "Auguri tesoro"
Il cantautore che festeggia oggi 63 anni con il suo timbro unico ha fan in tutto il mondo. Grande tifoso della Juventus, ha tre figli e si gode il tempo con il nipote Cesare Augusto
Eros Ramazzotti è uno dei cantautori italiani di maggiore successo: ha riempito palchi su tutto il territorio nazionale e ha un forte seguito anche in America Latina, dove milioni di fan cantano i suoi successi in lingua spagnola. Il cantante, nato il 28 ottobre 1963, compie 63 anni e si gode sia i figli che il nipote Cesare Augusto.
Un timbro particolare
A inizio carriera la sua peculiare timbrica non convinceva a pieno tutti i produttori, a credere in lui sono stati Roberto Galanti e Lando Lanni che lo scelsero dopo un'audizione. Prima di diventare una star mondiale, il giovane Eros ha preso parte nel 1973 in "Amarcord" di Federico Fellini, dove ha interpretato uno dei ragazzini che all'interno della pellicola lancia palle di neve. Sempre in quegli anni, la sua famiglia pensò di emigrare in Australia, in cerca di nuove opportunità economiche. Tuttavia, i genitori rinunciarono all'idea dopo che non riuscirono a vendere l'appartamento di Roma. In vista del possibile trasferimento, il giovane Eros aveva passato un anno a studiare la lingua inglese.
Passione sportiva
Nonostante sia nato a Roma e cresciuto nel quartiere di Cinecittà, Eros è un grande tifoso della Juventus. Una passione che l'ha portato da adulto a fare parte della Nazionale cantanti. Da giovane ha provato a fare parte del Conservatorio Santa Cecilia per studiare pianoforte, ma non è stato ammesso. Dopo il rifiuto, si è iscritto all'istituto per geometri, ma ha abbandonato gli studi dopo soli tre anni per dedicarsi alla musica. Il padre Rodolfo, musicista amatoriale, lo ha incoraggiato a iscriversi al concorso "Voci Nuove di Castrocaro" ed Eros è arrivato in finale con il brano "Rock 80".
La timidezza
In diverse occasioni autobiografiche Ramazzotti ha raccontato di come la sua profonda timidezza ha influenzato la sua infanzia e di come è stata accentuata dai problemi di vista. Fino ai 14 anni ha dovuto portare, a causa di una forte miopia, una montatura molto spessa, e anche da adulto ha continuato a usare gli occhiali da sole come corazza e per affrontare interviste e la pressione dei media fuori dal palcoscenico.
Record di vendite
Il cantante ha venduto oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo. Quasi tutti i suoi album sono stati pubblicati in doppia versione (italiano e spagnolo), diventando hit in Spagna, Stati Uniti e in tutta l'America Latina. Eros ha collaborato con star mondiali del calibro di Tina Turner "Cose della vita / Can't Stop Thinking of You", Cher "Più che puoi", Anastacia "I Belong to You", Ricky Martin, Joe Cocker e Luciano Pavarotti. Con Claudio Baglioni ha un legame artistico profondo, tanto che per lui è stato un riferimento per la sua formazione di autore e compositore.
Vita privata
L'artista è stato sposato due volte: nel 1995 ha conosciuto la conduttrice Michelle Hunziker e i due si sono sposati nel 1998 a Bracciano. Dalla loro unione è nata nel 1996 Aurora, che l'ha reso nonno nel 2023 con la nascita di Cesare Augusto. La coppia si è separata nel 2002 per poi divorziare ufficialmente nel 2009. I rapporti tra gli ex restano ottimi, tanto che la conduttrice gli ha fatto pubblicamente gli auguri sui social. Nel 2009 Erros ha conosciuto Marica Pellegrinelli, modella, dal matrimonio del 2014 sono nati due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, si sono separato nel 2019.