Michelle Hunziker e il dolce messaggio a Eros Ramazzotti: "Auguri tesoro"

L'artista è stato sposato due volte: nel 1995 ha conosciuto la conduttrice Michelle Hunziker e i due si sono sposati nel 1998 a Bracciano. Dalla loro unione è nata nel 1996 Aurora, che l'ha reso nonno nel 2023 con la nascita di Cesare Augusto. La coppia si è separata nel 2002 per poi divorziare ufficialmente nel 2009. I rapporti tra gli ex restano ottimi, tanto che la conduttrice gli ha fatto pubblicamente gli auguri sui social. Nel 2009 Erros ha conosciuto Marica Pellegrinelli, modella, dal matrimonio del 2014 sono nati due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, si sono separato nel 2019.