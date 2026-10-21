"Sono stata arrabbiata con mio padre dai 14 fino ai 19 anni, forse anche oltre. È stato il periodo più triste della mia esistenza, perché ho provato a odiarlo", confida. Con il passare degli anni, però, la conduttrice ha maturato una consapevolezza diversa: "Non si può davvero odiare fino in fondo un padre o una madre". Per riuscire a liberarsi da quel dolore, spiega, è stato necessario imparare a perdonare i genitori e a riconoscere i limiti con cui hanno affrontato la vita. "Finché non perdoni i tuoi genitori e non comprendi che hanno fatto quello che potevano, con le capacità, le possibilità e le debolezze che avevano, non riesci a liberarti di quel dolore", afferma.