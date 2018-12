Brad Pitt compie 55 anni: dieci film che hanno consacrato la sua carriera

Brad Pitt, all'anagrafe William Bradley Pitt, è nato a Shawnee - Oklahoma - nel 1963 e la sua carriera lavorativa è nota tanto quanto la sua vita personale, spesso oggetti di gossip e grande interesse. Dopo aver guadagnato notorietà interpretando nel 1990 l'affascinante ladruncolo J.D. nel film di Ridley Scott "Thelma & Louise", a Pitt si aprono numerose porte: i suoi primi ruoli da protagonista comprendono "In mezzo scorre il fiume" (1992) di Robert Redford, "Vento di passioni" (1994) di Edward Zwick e l'horror "Intervista col vampiro" (1994) di Neil Jordan. Le sue prove attoriali ne "L'esercito delle 12 scimmie" ma in particolare in "Se7en" lo confermano come un grande attore drammatico, affiancando al ruolo del sex symbol anche quello di un promettente professionista.



Ha preso parte poi in produzioni di grande successo sia di critica, come il cult "Fight Club" o la trilogia "Ocean's", sia di pubblico, come "Vi presento Joe Black", "Troy", "Mr. & Mrs. Smith" e "World War Z". Pitt ha sempre rincorso l'Oscar, arrivando a essere nominato per ben tre volte, ma riuscirà a ottenerlo solo con il film "12 anni schiavo" e non in qualità di attore, bensì produttore.



È una personalità influente e potente nel settore dell'intrattenimento americano, e vanta una nomina come l'uomo più attraente del mondo. Divorziato dall'attrice Jennifer Aniston dopo cinque anni di matrimonio, ha sposato Angelina Jolie nel 2014, che ha poi chiesto il divorzio nel 2016. Il divorzio dei Brangelina, come è stata soprannominata la coppia, si è rivelato senza esclusione di colpi, tra accuse di mancati alimenti versati e battaglie all’ultima carta bollata per l’affidamento dei sei figli - tre dei quali in seguito ad adozione internazionale. Negli ultimi giorni sembra esser stato messo un punto fermo alla situazione.