Adele: nuovo album nel 2019, e intanto è al lavoro con i Foo Fighters

E' stato Dave Ghrol, frontman del gruppo, a dichiarare che potrebbe esserci una possibilità in tal senso. Di una collaborazione tra la cantante e le band si era parlato già in passato ma poi era sfumato tutto. "Sfortunatamente non era vero - ha detto Ghrol -, ma questa volta forse...".



Per Adele questo potrebbe essere un passo di riscaldamento in vista del ritorno sulle scene in prima persona. Secondo il "Sun" intanto però la macchina per il successore di "25" si è messa in moto: avrebbe avuto qualche settimana fa un incontro con i discografici per stendere un piano di lavoro e sarebbero già stati contattati i musicisti che dovrebbero far parte del progetto. L'album comunque non dovrebbe uscire prima della fine del 2019. D'altronde i tempi di lavoro della cantautrice londinese sono sempre stati piuttosto lunghi: tre anni tra il primo e il secondo album, quattro tra il secondo e il terzo. Una calma e un'attenzione che finora hanno portato bene, considerando che "25" è andato al primo posto in classifica in 32 Paesi, vendendo milioni di copie (fisiche) anche in un periodo di crisi nera della discografia. Ripetersi diventa ogni volta più difficile, ma Adele ci ha abituati a battere ogni volta nuovi record.