Jo Squillo: Gucci, la collezione per l'inverno 2020/21

Sempre fedele al suo modus operandi, questa volta la maison organizza una non- sfilata estremamente originale che ha inizio nel backstage, dove parrucchieri e makeup artists sono alle prese con gli ultimi ritocchi alle modelle. In sala, lo staff si avvicenda sul palco concentrico per ultimare le preparazioni.

I capi che volteggiano sul carillon sono una rivisitazione estremamente contemporanea del passato, con cenni alla cultura hippy, al grunge e al Mulin Rouge style. Il leitmotiv è uno solo: il ritorno all'infanzia. L'uomo rinuncia all'archetipo del maschio alfa e si riscopre bambino indossando maglioncini slabbrati, calzettoni e completi color pastello. Anche le donne portano calzettoni e completi dai colori accesi, a cui alternano gonne a balze e tailleur, a ricalcare le uniformi scolastiche. I crocifissi e i colli di pelliccia rimandano invece alla componente più matura, ai tutori dei bambini, alle suore e alle infermiere dei collegi. Il profano si unisce al sacro con gli slip dresses, i reggiseni a vista e gli accessori in pelle.