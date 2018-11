Lavoro e politiche giovanili, Di Maio a colloquio con gli studenti

L’aveva promesso in campagna elettorale: se avesse vinto le elezioni sarebbe tornato per parlare più nello specifico delle idee che aveva in mente per il futuro dei ragazzi. Ed è proprio quello che accadrà giovedì 8 novembre, quando Luigi Di Maio sarà di nuovo ospite della Skuola|Tv . Il ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Politiche sociali, dopo i primi mesi di Governo, risponderà alle tante domande che i giovani si stanno facendo sulle iniziative messe in campo sinora dall’Esecutivo (e su quelle che verranno) per le nuove generazioni. Per seguire l’appuntamento basterà sintonizzarsi – dalle 15 alle 15:30 – sul sito Skuola.net o sui suoi canali social Facebook e Youtube.

Occupazione…e non solo: le domande dei ragazzi per il ministro del Lavoro

Ovviamente, con il ministro Di Maio, si affronteranno soprattutto i temi legati al lavoro e all’occupazione. Ma non mancheranno divagazioni sullo stato di attuazione del ‘contratto’ di Governo e sulla situazione che sta vivendo l’Italia in questo momento. Perché i dubbi dei ragazzi non si limitano al loro mondo. Skuola.net lo ha capito raccogliendo i tanti interrogativi emersi nelle scorse settimane, quando ha chiesto direttamente ai suoi utenti di proporre degli spunti da cui partire per intervistare il Ministro. Le domande ci sono, per sentire la sua risposta non dovrete far altro che connettersi con Skuola.net.