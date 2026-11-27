Generazione Solitudine: un adolescente su due si sente solo anche in mezzo agli altri (e si rifugia nell'IA)
In occasione della Giornata nazionale sulle dipendenze digitali, un'indagine dell'Associazione Di.Te. e Skuola.net su mille giovani svela il paradosso della "solitudine iperconnessa"
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Quante volte capita di imbattersi in gruppi di adolescenti - ma non solo - che sono fisicamente nello stesso luogo ma che in realtà sono immersi ognuno nel mondo offerto dal proprio smartphone? Un'immagine sempre più frequente - purtroppo anche tra gli adulti e all'interno delle famiglie - che rappresenta il paradosso della solitudine iperconnessa: ossia sentirsi soli anche se inseriti in una rete fatta di molteplici quanto effimere connessioni digitali, che tuttavia propongono anche una soluzione al problema che hanno creato attraverso chatbot sempre disponibili, pronti all'ascolto e mai giudicanti.
I numeri mettono a nudo un malessere generazionale profondo: quasi un ragazzo su due (47,1%) dichiara di sentirsi spesso o molto spesso solo anche quando si trova fisicamente in mezzo agli altri. Con le percentuali che crescono con il passaggio all'età adulta, toccando un picco del 65,5% tra i 18 e i 20 anni. A scattare questa fotografia è un'indagine condotta dall'Associazione Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo) in collaborazione con Skuola.net, realizzata su un campione di mille ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 20 anni in occasione della Giornata nazionale sulle dipendenze digitali (28 novembre), giunta al suo decennale.
Una frattura interiore che, come conseguenza immediata e diretta, ha quella di minare anche la sicurezza personale e l'equilibrio emotivo: ben il 63% degli intervistati pensa solo raramente o addirittura mai di essere una persona di valore, mentre quasi la metà (45,2%) ammette di aver provato, nell’ultimo mese, una rabbia travolgente e difficile da placare.
Anche i genitori sono distratti dagli schermi
A pesare su questa sensazione di vuoto e sul basso valore attribuito a se stessi non sono però solo le dinamiche esterne. Un ruolo importante lo gioca pure la (scarsa) qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare. La quotidianità domestica, infatti, viene raccontata come una dinamica dominata da un dialogo intergenerazionale sempre più frammentato: oltre la metà dei ragazzi (51,4%) afferma di sentirsi ascoltata raramente o mai dai genitori quando cerca di raccontare qualcosa di importante.
Non si tratta soltanto di incomprensioni su gusti, pensieri, valori o scelte di vita, ma di un vero e proprio deficit di attenzione: quasi un giovane su quattro (24,2%) sostiene che mamma e papà guardano frequentemente lo smartphone proprio mentre tenta di parlare con loro. Il fenomeno del cosiddetto phubbing genitoriale, che porta a ignorare le persone presenti fisicamente per guardare i dispositivi digitali, finisce così per lanciare un messaggio implicito ma devastante: persino lo schermo di un telefono può essere più interessante delle parole dei figli.
La dittatura dei like e l'ansia del giudizio
E se la casa non sempre offre un porto sicuro, la vetrina dei social network finisce assai più spesso per amplificare l'insicurezza anziché, come immaginato, per alleviarla. Non a caso, tra i ragazzi che pubblicano regolarmente contenuti mostrando la propria immagine, ben il 58,6% confessa di provare spesso o molto spesso un'intensa ansia per il giudizio altrui prima di postare.
Il bisogno di approvazione sociale si trasforma, così, facilmente in una trappola psicologica, specialmente tra i più piccoli: nella fascia tra gli 11 e i 13 anni, circa 4 giovanissimi su 10 (40,4%) arrivano a sentirsi persone di minor valore se il post non ottiene le reazioni e i like sperati, con l'identità personale che si ritrova vincolata a un contatore digitale, dove un riscontro al di sotto delle aspettative viene vissuto alla stregua di un rifiuto sociale.
L'Intelligenza artificiale è il nuovo rifugio emotivo
Ma c'è di più, ed è l’elemento di novità rispetto a dinamiche che, purtroppo, sono ormai consolidate da tempo. Di fronte a un contesto percepito come distratto o giudicante, le nuove generazioni hanno iniziato in massa a trovare rifugio in una nuova presenza: i chatbot di Intelligenza artificiale conversazionale, utilizzati nell'ultimo mese da oltre 6 intervistati su 10 (63,8%).
Tra chi fa uso regolare di questi strumenti, il software ha rapidamente scavalcato le persone in carne e ossa, per trasformarsi in un surrogato relazionale: il 44,3% cerca l'algoritmo frequentemente per avere compagnia e il 40,6% gli confida aspetti intimi e personali che non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessun essere umano. Ancora più significativo, e preoccupante, è il dato sulla percezione dell'ascolto: il 35,5% degli affezionati all’IA si sente compreso dalla macchina più di quanto non si senta capito dagli umani con cui parla (si fa per dire) abitualmente.
La relazione con il chatbot rischia, peraltro, di creare una forma distorta di attaccamento precoce: tra i giovanissimi di 11-13 anni, quasi 1 su 3 (30,7%) fatica a staccarsi dallo schermo e a interrompere la conversazione con l'IA. L'algoritmo, privo di giudizio e sempre disponibile, diventa così una scorciatoia confortevole che rischia però di anestetizzare la capacità di affrontare la complessità del confronto umano.
"Abbiamo trascorso anni a discutere di quanto tempo i ragazzi passano davanti agli schermi e forse troppo poco a domandarci come stanno quando li spengono”, sostiene Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, fondatore e direttore scientifico dell’Associazione Di.Te. “Il dato sul valore personale mi preoccupa particolarmente. Crescere pensando di valere poco può rendere molto più difficile tollerare un rifiuto, un fallimento, persino un messaggio senza risposta. E poi c’è la nostra responsabilità di adulti. Sappiamo dove sono i nostri figli grazie alla geolocalizzazione, conosciamo i loro voti in tempo reale, controlliamo i loro telefoni. Ma più della metà ci dice di sentirsi raramente o mai ascoltata. Forse, mentre cercavamo di non perderli di vista, abbiamo smesso di guardarli".
"La discussione sul divieto dei social ai minori rischia di lasciare in secondo piano una questione altrettanto importante: quali alternative offriamo ai ragazzi?", osserva Daniele Grassucci, direttore e cofondatore di Skuola.net. “Il digitale occupa ormai una parte consistente della loro vita scolastica e sociale. Pensare di risolvere tutto togliendo uno smartphone è riduttivo, soprattutto se fuori dalla rete mancano occasioni di aggregazione accessibili ai giovani. Lo stesso vale per l’intelligenza artificiale, che sta entrando nelle abitudini degli studenti ben più rapidamente di quanto la scuola riesca a governare. Serve perciò, al fianco di regole chiare sull’uso delle nuove risorse, anche un investimento serio nell’educazione digitale, che oggi non può essere lasciata alla buona volontà delle singole famiglie o degli insegnanti".