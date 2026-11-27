Tra chi fa uso regolare di questi strumenti, il software ha rapidamente scavalcato le persone in carne e ossa, per trasformarsi in un surrogato relazionale: il 44,3% cerca l'algoritmo frequentemente per avere compagnia e il 40,6% gli confida aspetti intimi e personali che non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessun essere umano. Ancora più significativo, e preoccupante, è il dato sulla percezione dell'ascolto: il 35,5% degli affezionati all’IA si sente compreso dalla macchina più di quanto non si senta capito dagli umani con cui parla (si fa per dire) abitualmente.