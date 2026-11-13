Bernini, l’università non è un lusso: quasi uno studente su due non paga tasse, in quattro anni 75mila nuovi posti letto
Ospite del format "10 Domande", il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, si confronta con la community di Skuola.net: dalla svolta sulle borse di studio al piano per aumentare gli alloggi, dal canale anti-furbetti dell’ISEE fino al potenziamento del “semestre aperto”, passando per gli investimenti sulla ricerca
© Skuola.net
Gli studenti avevano ragione a piantare le tende di fronte all’università: a dirlo non è uno di loro ma la Ministra dell’Università e della Ricerca in persona a Skuola.net. Ma a sorprendere ancora di più sono i numeri: “abbiamo invertito la tendenza e sono convinta che in futuro il nostro investimento in università e ricerca risulterà superiore all’ultimo dato rilevato dello 0,9% del PIL nel 2023 ”.
Se l’Italia ha bisogno di più laureati, sicuramente quello che è accaduto negli ultimi quattro anni va nella direzione corretta per provare a raggiungere almeno la media OCSE dell’1,5%.
Un Fondo di Finanziamento Ordinario per le università salito da 8,3 a 9,5 miliardi, il traguardo di 115.000 posti alloggio per il 2027 a portata di mano partendo da quota 40.000, l'annuncio di una piattaforma per segnalare chi froda sull'ISEE, 125 milioni per superare il vecchio test di Medicina e 11 miliardi del PNRR mobilitati per la ricerca scientifica.
In mezzo, il record di 847 milioni di euro stanziati quest'anno per le borse di studio - senza fondi PNRR - che permetteranno di confermare e superare quanto fatto lo scorso anno con i fondi europei, ovvero 300.000 “assegni” erogati e il 99,8% degli idonei.
Sono le coordinate fondamentali attraverso cui si è mosso il confronto tra Anna Maria Bernini e la community di Skuola.net, nel corso di una nuova puntata del vodcast "10 Domande”, condotto dal direttore e co-fondatore della testata Daniele Grassucci.
In realtà le domande sono state un po’ più di una decina, perché è stata una delle poche occasioni in cui, in tempi recenti, è stato possibile ascoltare dalla viva voce del Ministro qual è lo stato di salute dell’istruzione di livello terziario: "Non sono una grande comunicatrice, preferisco fare back-office", ammette Bernini. Ma, parallelamente, rivendica la trasparenza delle scelte: "sto dando numeri certificati: mi aspetto un bel fact-checking su quello che abbiamo fatto".
Borse di studio per tutti e una piattaforma anti-furbetti dell’ISEE
Partendo dal diritto allo studio, spesso al centro di polemiche e proteste, il Ministro ribadisce la fine dell'emergenza: "l'odiosa categoria di chi ha diritto alla borsa ma non la riceve per carenza di fondi non esiste più: siamo passati da 300 a 881 milioni e ora a 847 milioni ordinari".
Dopo il “doping” dato dal PNRR il Governo ha comunque confermato e aumentato con risorse proprie lo stanziamento. Questo ha portato la copertura delle borse quasi al 100% degli idonei, eliminando di fatto il fenomeno degli idonei non beneficiari che sono ridotti allo 0,2%.
Mentre si sta “cercando di capire perché non siano state coperte queste borse di studio” a fronte di questi stanziamenti record (sono infatti le singole agenzie regionali a gestire poi l'erogazione dei fondi, ndr.), c’è stata l'intensificazione della linea dura contro le truffe: "in sinergia con un nucleo speciale della Guardia di Finanza, sono già stati recuperati 1,5 milioni di euro erogati indebitamente e bloccati altri 1,5 milioni prima del pagamento incrociando i dati di ambasciate, enti regionali e atenei".
Di fronte alla sollecitazione di Skuola.net sui “furbetti” dell'ISEE e sulle false residenze per accedere ai benefici, il Ministro annuncia poi l’apertura di un canale dedicato: "non è delazione, è whistleblowing. Appena torno al Ministero stasera imposterò questa misura: creeremo un sistema ufficiale di segnalazione per difendere chi ha un bisogno reale".
Studentati: "115mila posti letto, 20mila gratis, quasi un miracolo"
Anche sugli alloggi, altro tema sensibile quando si parla di università, il Ministro ripercorre i passi compiuti per superare le carenze storiche: "nel 2022 c'erano 40.000 posti letto realizzati in 25 anni con la legge 338: troppo pochi, gli studenti con le tende avevano ragione". Oggi il cambio di passo è radicale: "ai 33.000 posti PNRR e 12.000 della legge 338 già disponibili se ne aggiungono altri 30.000 cantierizzati entro l'agosto 2027".
Il totale tocca quota 115.000 posti letto complessivi, con una clausola sociale vincolante: "abbiamo preteso che il 30% realizzati con il PNRR, cioè 20.000 alloggi, fosse totalmente gratuito per i capaci e meritevoli".
Gli altri hanno tariffe calmierate e controllate dagli enti al diritto allo studio mediamente comprese tra 400 e 500 euro tutto compreso, censite per trasparenza sul portale housinguniversitario.mur.gov.it: insomma, secondo la Ministra, l’accusa di aver dato mandato ai privati di usare fondi pubblici per costruire studentati di lusso è una fake news.
Una vera svolta, favorita anche da un'udienza con Papa Francesco a fine 2024: "gli dissi che dovevo realizzare i posti letto e in un secondo mi mise in contatto con il Cardinale Tolentino de Mendonça: abbiamo aperto un tavolo per rigenerare a impatto zero gli immobili della Chiesa dismessi. È stato quasi un miracolo".
Medicina: semestre filtro in arrivo anche tra i privati e 30 mila posti come obiettivo
Entrando più nel cuore della didattica, non si può non parlare del cosiddetto “semestre aperto”, che ha sostituito i test d’ingresso per le facoltà di area medica. Con Bernini che difende il passaggio al nuovo sistema: "non è sano decidere la vita in 45 minuti con un test esterno: abbiamo riportato la formazione dentro gli atenei investendo 125 milioni di euro (25 milioni il primo anno, 50 il secondo e 50 quest'anno) per aprire aule, potenziare tutoraggio e orientamento".
E i risultati, a suo dire, fotografano l'efficacia del percorso: "l'80% dei ragazzi rimane dentro il sistema universitario, con un +15% a Infermieristica e crescite in Biotecnologie". Il riferimento è alla possibilità, per chi non supera gli esami di profitto del semestre, di spostarsi su “un corso affine”.
Guardando, invece, al futuro, oltre al perfezionamento delle piattaforme di autoformazione, è già incardinato in Parlamento un disegno di legge per estendere la reciprocità della riforma alle università private.
E sui posti disponibili, saliti a circa 27mila (con l’obiettivo dei 30.000), risponde a chi teme un sovrannumero di camici bianchi: "non possiamo fare la ragioneria del passato: oggi la medicina si contamina con robotica, intelligenza artificiale e biofarma, e i territori chiedono con urgenza medici di prossimità".
Cosa bolle in pentola per la ricerca
Ampio spazio è stato dedicato anche alla ricerca scientifica, per la quale Bernini rivendica la rottura con il passato: "abbiamo invertito la tendenza, come certificano Istat e Anvur: il Fondo di Finanziamento Ordinario è salito a 9,5 miliardi rispetto agli 8,3 che ho trovato".
A tal proposito, per evitare l'andamento altalenante dei finanziamenti, il Ministero ha introdotto "una programmazione triennale strutturale da 1,2 miliardi di euro e stabilizzato i bandi PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale)" con una base minima di 150 milioni l'anno.
A ciò si sommano gli "11 miliardi del PNRR investiti su centri d'eccellenza e connessioni scientifiche", ovvero: supercalcolo, big data, tecnologie quantistiche, agritech, mobilità sostenibile, la valorizzazione dell'underwater come della space economy passando per la candidatura italiana per l'Einstein Telescope in Sardegna.
Docenti, Accademie e un messaggio contro l'ansia da prestazione
Tra gli altri dossier caldi, il Ministro annuncia l'intesa con il MIM per anticipare a fine novembre la chiusura dei decreti per i percorsi abilitanti dei docenti, e rivendica la "piena equiparazione delle istituzioni AFAM a corsi di laurea, sostenuti da 100 milioni di euro per i dottorati autonomi".
Infine, smentendo la narrazione di un'università inaccessibile — dove tra il 44% e il 46% degli iscritti studia gratis e il resto versa una media di 1.000 euro l'anno — Bernini ne approfitta anche per richiamare la propria giovinezza tra Giurisprudenza, DAMS e gli anni di lavoro al fianco di Luciano Pavarotti, lasciando un messaggio agli studenti: "Si vive una volta sola è una frase sbagliata: si muore una volta sola, ma si possono vivere tante vite".
E conclude: "Suggerisco di non avere paura di sbagliare: l'errore creativo fa avanzare la scienza. Concedetevi di sbagliare, nessuno è perfetto".