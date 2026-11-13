Bernini, l’università non è un lusso: quasi uno studente su due non paga tasse, in quattro anni 75mila nuovi posti letto

In realtà le domande sono state un po’ più di una decina, perché è stata una delle poche occasioni in cui, in tempi recenti, è stato possibile ascoltare dalla viva voce del Ministro qual è lo stato di salute dell’istruzione di livello terziario: "Non sono una grande comunicatrice, preferisco fare back-office", ammette Bernini. Ma, parallelamente, rivendica la trasparenza delle scelte: "sto dando numeri certificati: mi aspetto un bel fact-checking su quello che abbiamo fatto".