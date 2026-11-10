Il ministro Valditara: "Il manuale di Laterza indottrina gli studenti, va ritirato"

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto sul manuale di storia "Trame del tempo 3", edito da Laterza, contro il quale FdI ha presentato un'interrogazione parlamentare, contestando i giudizi sul governo Meloni, descritto in continuità con l'eredità fascista. Per il ministro il manuale "contiene affermazioni del tutto strumentali e inattendibili. Credo che sia nell'interesse stesso dell'editore, per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti".