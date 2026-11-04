Ultimi ritocchi alla Manovra, Valditara: "Lavoriamo per eliminare tagli a personale scuola" | Le Regioni: "Risorse insufficienti per la sanità"

La misura, che aveva sollevato dure proteste da parte dei sindacati e delle opposizioni, prevedeva una riduzione strutturale di quasi 7.000 posti a partire dall'anno scolastico 2027/2028 tra personale docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Una sforbiciata dalla quale lo stesso Valditara ha preso le distanze: "Occorre essere molto chiari: i tagli agli organici dei docenti - ha sottolineato - sono stati fatti in misura rilevante dal governo Draghi, con l'allora ministro Bianchi del Partito democratico e votati da molti parlamentari dell'attuale opposizione". A differenza di quel governo "noi abbiamo provveduto a incrementare in modo strutturale le risorse per la scuola: con le prime quattro leggi di bilancio di questa legislatura, si è avuto un aumento strutturale di risorse per la scuola pari al 13,1% rispetto al 2022".