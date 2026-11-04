Sigarette, anticipato il doppio aumento fino a 40 centesimi

E' quanto si legge nel testo della Manovra 2027. Stando ai conti de Il Corriere della Sera, gli aumenti stimati sono quelli inseriti nella relazione tecnica della Manovra 2026 e indicano un aumento medio di 25 centesimi a pacchetto con il primo balzello fissato per gennaio e ulteriori 15 centesimi dall’estate in poi. Il gettito aggiuntivo ottenuto con l’intervento sulle accise è stimato pari a 112 milioni di euro.