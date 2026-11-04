nella manovra 2027

Sigarette, anticipato il doppio aumento fino a 40 centesimi

Rincari in due tempi già a gennaio e poi a luglio. Previsto gettito di oltre 81 milioni

04 Nov 2026 - 12:07
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Vengono anticipati al 1° luglio 2027 gli aumenti delle accise sui tabacchi che precedentemente erano programmati a decorrere dal 2028. Dal primo gennaio al 30 giugno la componente fissa dell'accisa salirà a 35,50 euro per mille sigarette, dal primo luglio passerà a 38,50. E' quanto si legge sul fronte delle coperture nel testo della legge di bilancio per il 2027, che ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stato trasmesso dal Mef a Palazzo Chigi per l'invio al Colle.

Google Preferred Site

Oltre 81 milioni di gettito

 Nuovi rincari - anticipati di sei mesi - per le sigarette, dunque, da luglio 2027, quando il valore per la componente specifica dell'accisa a 38,5 euro per mille sigarette entrerà in vigore al posto di quello di 35,5 euro per mille sigarette. Il rincaro, infatti, era previsto a legislazione vigente dal 2028, colpendo sigarette, sigaretti e tabacco trinciato.

Manovra 2027, misure e coperture

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

E' quanto si legge nel testo della Manovra 2027. Stando ai conti de Il Corriere della Sera, gli aumenti stimati sono quelli inseriti nella relazione tecnica della Manovra 2026 e indicano un aumento medio di 25 centesimi a pacchetto con il primo balzello fissato per gennaio e ulteriori 15 centesimi dall’estate in poi. Il gettito aggiuntivo ottenuto con l’intervento sulle accise è stimato pari a 112 milioni di euro. 

Leggi anche

Manovra 2026, testo bollinato | Dal bollo auto alle pensioni, le misure

Manovra, stretta sugli aumenti degli stipendi dei magistrati

Inoltre viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'onere fiscale minimo, già previsto a decorrere dal 2028, pari a 227 euro per mille sigarette, in luogo di 221 euro per mille sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'intera annualità 2027. Ancora, viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'aliquota di base del 48% applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista dal vigente calendario fiscale per il 2028, in luogo di quella pari al 48,5% prevista, a legislazione vigente, per l'anno 2027.

Leggi anche

In Manovra sparisce l'attesa tassa italiana sui piccoli pacchi: rimarrà quella europea

Manovra, il "pacchetto giovani" non convince: per 2 su 3 le misure sono insufficienti

Dalle disposizioni si stimano effetti sul gettito dell'accisa per circa 81,76 milioni di euro per il 2027. Tenuto conto che nel 2028 i livelli delle componenti previste non sono oggetto di variazione, non derivano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente.

Ti potrebbe interessare

videovideo
sigarette
manovra
rincaro

Sullo stesso tema