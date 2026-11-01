Manovra, addio alla tassa italiana sui piccoli pacchi: si seguirà il codice doganale Ue

L'articolo 30 della nuova Manovra cancella, "ai fini del coordinamento con le disposizioni" europee, il prelievo nazionale sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro, introdotto appena un anno fa ma mai effettivamente applicato. Sì, perché come accennato, la misura avrebbe dovuto debuttare all'inizio del 2026, interessando soprattutto gli acquisti sui colossi cinesi dell'e-commerce, come Shein e Temu. Ma la sua entrata in vigore è slittata quattro volte. Così la tassa "Made in Italy" di 2 euro non vedrà mai la luce.