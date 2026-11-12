LO STUDIO

Tumore ovarico, un test del sangue potrebbe individuarlo anni prima della diagnosi

Identificata la molecola di Rna Tu-Stroma: potrebbe rilevare le alterazioni che precedono la malattia quando non è ancora visibile

12 Nov 2026 - 16:53
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Si chiama carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio ed è una delle forme più aggressive di tumore ovarico, spesso diagnosticata quando la malattia è già in fase avanzata. Ma un segnale molecolare presente nel sangue, una molecola di Rna chiamata Tu-Stroma, potrebbe consentire di individuare le prime alterazioni che precedono la comparsa del tumore, potenzialmente anni prima che la malattia diventi rilevabile con gli strumenti diagnostici tradizionali. La scoperta emerge da uno studio internazionale durato otto anni, coordinato da Rajan Gogna e Esha Madan dell'Hoag Family Cancer Institute in California e pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

"Il tumore ovarico non comincia il giorno in cui scopriamo una massa tumorale. Spesso inizia molto prima, con alterazioni microscopiche nelle tube di Falloppio che non possiamo vedere durante gli screening di routine", ha spiegato Gogna.

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Dalle tube di Falloppio al tumore

  Il carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio, noto con l'acronimo Hgsoc (High-Grade Serous Ovarian Carcinoma), è la forma più comune e aggressiva di tumore ovarico. Negli ultimi anni la ricerca ha mostrato che molti di questi tumori non nascono direttamente nell'ovaio, ma possono avere origine nelle tube di Falloppio. In particolare, gli studiosi hanno individuato lesioni precancerose chiamate Stic (Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma), considerate uno dei primi passaggi verso la malattia invasiva. Il problema è che queste alterazioni sono microscopiche, non provocano sintomi specifici e nella maggior parte dei casi sfuggono sia agli esami di imaging sia ai tradizionali marcatori tumorali.

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Cos'è la molecola Tu-Stroma

  Lo studio si è concentrato sull'individuazione di segnali biologici che compaiono prima della formazione di un tumore invasivo. I ricercatori hanno osservato che nelle donne con lesioni Stic e in quelle con carcinoma sieroso ovarico in fase iniziale erano presenti livelli elevati di una molecola di Rna denominata Tu-Stroma. Questo biomarcatore è associato alle prime modificazioni del microambiente tumorale, il contesto di cellule e tessuti che circonda il tumore. Secondo gli autori della ricerca, la molecola rifletterebbe un processo attraverso il quale cellule alterate iniziano a modificare le strutture sane circostanti per favorire la propria crescita, lasciando nel sangue una traccia rilevabile prima della comparsa della malattia conclamata.

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I risultati ottenuti dai ricercatori

  Per sviluppare e verificare il test, il gruppo internazionale ha analizzato campioni clinici raccolti in diversi Paesi. Nella coorte indipendente di validazione, il metodo ha identificato il 92,3% delle donne con lesioni Stic e ha riconosciuto correttamente il 98,2% delle donne sane. Si tratta di risultati considerati promettenti dagli autori, soprattutto perché riguardano alterazioni precancerose che oggi risultano molto difficili da individuare. Gli studiosi sottolineano tuttavia che il test non è ancora pronto per essere utilizzato nella pratica clinica. La ricerca è stata infatti condotta su campioni già raccolti da donne con diagnosi confermate e non nell'ambito di uno screening prospettico della popolazione.

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Le possibili applicazioni future

  La scoperta potrebbe avere implicazioni rilevanti soprattutto per le donne portatrici di mutazioni dei geni Brca1 e Brca2, associate a un aumentato rischio di sviluppare un tumore ovarico. Oggi molte pazienti ad alto rischio devono valutare interventi preventivi per l'asportazione di tube e ovaie, una scelta che può avere conseguenze importanti sulla fertilità e sull'insorgenza della menopausa. Un esame del sangue capace di rilevare la presenza di lesioni precancerose offrirebbe informazioni aggiuntive per orientare le strategie di sorveglianza e prevenzione. Prima di arrivare a un'applicazione clinica saranno però necessari nuovi studi per capire quando compare il segnale Tu-Stroma e quanto sia affidabile nelle donne senza una diagnosi nota.

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