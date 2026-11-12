Tumore ovarico, un test del sangue potrebbe individuarlo anni prima della diagnosi

Il carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio, noto con l'acronimo Hgsoc (High-Grade Serous Ovarian Carcinoma), è la forma più comune e aggressiva di tumore ovarico. Negli ultimi anni la ricerca ha mostrato che molti di questi tumori non nascono direttamente nell'ovaio, ma possono avere origine nelle tube di Falloppio. In particolare, gli studiosi hanno individuato lesioni precancerose chiamate Stic (Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma), considerate uno dei primi passaggi verso la malattia invasiva. Il problema è che queste alterazioni sono microscopiche, non provocano sintomi specifici e nella maggior parte dei casi sfuggono sia agli esami di imaging sia ai tradizionali marcatori tumorali.